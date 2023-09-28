İstanbul Valisi Gül: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız - Son Dakika

İstanbul Valisi Gül: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız

Son Güncelleme: 28.09.2023 16:23

Megakent'te sağanak yağış alarmı verildi. İstanbul Valisi Gül, "Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" uyarısında bulundu.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Başakşehir ve Sultangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde sel ve su baskınları yaşanırken İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, su basma riski bulunan yerlerin hızlıca boşaltılmasını istedi.

Son Dakika: İstanbul'da başlayan kuvvetli yağış sonrası Vali Gül'den uyarı: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız

SABAHA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Gül, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika: İstanbul'da başlayan kuvvetli yağış sonrası Vali Gül'den uyarı: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı" denildi.

Son Dakika: İstanbul'da başlayan kuvvetli yağış sonrası Vali Gül'den uyarı: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler suların taşması nedeniyle göle dönerken, bazı dükkanları su bastı.

Son Dakika: İstanbul'da başlayan kuvvetli yağış sonrası Vali Gül'den uyarı: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız

SU ALTI KURTAMA EKİBİ TALEBİ

Sağanak nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Gül: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Gül: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız - Son Dakika
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