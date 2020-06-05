Son Dakika: İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı video ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı. Vali Yerlikaya yayınladığı videoda, "Yaşadığımız pandemi sürecinde gördük ki, doğaya ne kadar saygılı olursak, çevremiz de o kadar güzelleşiyor. Tertemiz havaya, masmavi denize, Boğaz'da ve Haliç'te yunuslara yeniden kavuştuk. Yeni normal döneme geçtiğimiz bu günlerde Sıfır Atık parolasıyla, başta maske ve eldiven olmak üzere doğaya zararlı hiçbir atık bırakmayalım" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "İstanbul'umuzun en yaşlısını ziyaret ettim. Dile kolay, tam 1377 yaşında. Çevre günümüz kutlu olsunö yazısıyla yayınladığı video ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı. Vali Yerlikaya, yayınladığı videoda bin 377 yıllık çınar ağacının yanında konuşarak, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Hayatı paylaştığımız bütün canlıları anlamak, onların hak ve hukukunu gözetmek için farkındalık günü. Bizler, büyüklerimize hürmetimizi göstermek için her fırsatta onları ziyaret ederiz. Bu anlamlı günde, İstanbul'daki en yaşlımızı ziyarete geldik. Bu çınar, toprakla buluştuğundan beri tam 1377 yıl geçmiş. Dile kolay 14 asır. Hemen yanı başında, 600 yıllık bir de komşusu var. Bu çınarların gölgesinde serinlemek ne güzel…Değerli Dostlar, yaşadığımız pandemi sürecinde gördük ki, doğaya ne kadar saygılı olursak, çevremiz de o kadar güzelleşiyor. Tertemiz havaya, masmavi denize, Boğaz'da ve Haliç'te yunuslara yeniden kavuştuk. İstanbul'umuz, çok zengin biyoçeşitliliğe sahip. Tek tek sayılamayacak kadar canlıya ev sahipliği yapıyor. Yeni normal döneme geçtiğimiz bu günlerde "Sıfır Atık" parolasıyla, başta maske ve eldiven olmak üzere doğaya zararlı hiçbir atık bırakmayalım. Çevremizin ve doğadaki bütün canlıların kıymetini bilelim. Gözlerimizin aydınlığı, yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için daha güzel bir dünya bırakalım. Başka bir İstanbul, başka bir Türkiye, başka bir dünya yok. Çevre Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

- İstanbul