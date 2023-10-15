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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 15.10.2023 08:04

İstanbul-Van seferini yapan yolcu otobüsü Sivas'ta kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

DEVRİLDİ

İstanbul- Van seferini yapan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkiisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 30 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sivas, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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