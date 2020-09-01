Son Dakika: İSTANBUL-Vatandaşlar, pandeminin etkilerinden mesafeli sabah sporuyla kurtuluyor - Son Dakika

Vatandaşlar, pandeminin etkilerinden mesafeli sabah sporuyla kurtuluyor

İSTANBUL, (DHA) ? PANDEMİ sürecinde uzun süre evlerinden çıkamayan vatandaşlar, yeni normalle birlikte açık alanda spor yaparak, hem bedensel hem de zihinsel olarak pandemi sürecinin etkilerini üzerlerinden atmaya çalışıyor.

Koronavirüs pandemisi kapsamında sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı süre boyunca evlerinden çıkamayan vatandaşar, Bahçelievler Belediyesi ekipleriyle birlikte sabah sporu yapıyor. Yenibosna Çim Stadı'nda sosyal mesafeli yapılan sabah sporuna Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'VATANDAŞLARIMIZA SPORU YAYMAK İSTİYORUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bahçelievler'de pandemiden sonra açık alanlarda özellikle Bahçelievlerli komşularımızla sabah sporlarına başladık. Her mahallede sabah sporu yapılıyor. Bizim amacımız öncelikle bayanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sporu yaymak. Şu anda İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle beraber vatandaşlarımızın sporuna eşlik ettik. Vatandaşlarımız bizden tecrübeli oldukları için onlar kadar yapamıyoruz. Herkesi Bahçelievler'de yaptığımız sabah sporuna bekliyoruz' diye konuştu.

'HALKIMIZI SPORA TEŞVİK EDEN BİR KURUMUZ'

Sabah sporuna katılan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, 'Bugün Bahçelievler'de spor etkinliğine katıldık. Bahçelievler Belediye Başkanımız bu konuda güzel işler yapıyor. Biz de hem Belediye Başkanımıza destek olmak, hem de 'güne sporla başlıyoruz' projesini Bahçelievler'de uygulamak için geldik. Amacımız, İstanbul'a spor hareketliliği kazandırmak. Biz spor yapan insanın sağlıklı ve güçlü insan olduğuna inanıyoruz. Spor, bizim güçlü kalmamızı sağlayan çok önemli bir etken. İnşallah 39 ilçemizde bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Bahçelievler bu konuda çok şanslı. Her mahallede bu tür etkinlikler yapılıyor. Stadlarımızda da bu tür etkinliklerimizi sürekli yapacağız. Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sadece müsabaka organize eden değil, halkımızı spora teşvik eden bir kurumuz. Bu amaç doğrultusunda da elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz' ifadelerini kullandı.