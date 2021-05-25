İstanbul ve Ankara merkezli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul ve Ankara merkezli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL - İstanbul ve Ankara merkezli uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul ve Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskın yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verirken narkotik köpekleri ile adresler didik didik arandı. İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde bulunduğu çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.