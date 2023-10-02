2 ilde 26 farklı adrese bölücü terör örgütü operasyonu! HDP il sözcüsü dahil 20 kişi gözaltında - Son Dakika

2 ilde 26 farklı adrese bölücü terör örgütü operasyonu! HDP il sözcüsü dahil 20 kişi gözaltında

Son Güncelleme: 02.10.2023 08:35

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı saldırı girişiminin ardından ekipler harekete geçti. İstanbul ve Kırklareli'de 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları dahil 20 kişi gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları da bulunuyor.

ÖRGÜT MENSUPLARINA YARDIM TOPLAMIŞLAR

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda BTÖ'nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İstanbul ve Kırklareli'de HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları dahil 20 kişi gözaltına alındı

Kırklareli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 ilde 26 farklı adrese bölücü terör örgütü operasyonu! HDP il sözcüsü dahil 20 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 ilde 26 farklı adrese bölücü terör örgütü operasyonu! HDP il sözcüsü dahil 20 kişi gözaltında - Son Dakika
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