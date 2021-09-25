Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı - Son Dakika

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Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki gemi çarpıştı! Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi

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Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyetinden Kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

" Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."