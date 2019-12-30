Son Dakika | İstanbulspor Fatih Tekke ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | İstanbulspor Fatih Tekke ile anlaştı - Son Dakika Spor

Son Dakika | İstanbulspor Fatih Tekke ile anlaştı

6 saat önce

İstanbulspor'da Fırat Gül'ün ayrılığı sonrası gözler yeni teknik adama çevrildi.

Son Dakika | İstanbulspor Fatih Tekke ile anlaştı, System.String[]

İstanbulspor'da Fırat Gül'ün ayrılığı sonrası gözler yeni teknik adama çevrildi. Sarı siyahlı kulübün eski hocası Fatih Tekke ile yeniden anlaştığı iddia edildi.


Ajansspor'un haberine göre; kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Fatih Tekke'nin da kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:49 
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