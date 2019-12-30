Son Dakika | İstanbulspor Fırat Gül ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | İstanbulspor Fırat Gül ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Son Dakika | İstanbulspor Fırat Gül ile yollarını ayırdı

6 saat önce

İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Son Dakika | İstanbulspor Fırat Gül ile yollarını ayırdı, System.String[]

İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


Detaylar birazdan...


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:34 
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