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Son Dakika | İstanbulspor Fırat Gül ile yollarını ayırdı
6 saat önce
İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Detaylar birazdan...
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:34
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