Son Dakika | 'İstek şarkı' kavgasında müşterinin kafasında sandalye kırdılar - Son Dakika
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Son Dakika | 'İstek şarkı' kavgasında müşterinin kafasında sandalye kırdılar

18.10.2022 15:05
Son Dakika | 'İstek şarkı' kavgasında müşterinin kafasında sandalye kırdılar

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıp, meydan dayağı attılar.

Mersin'in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıp, meydan dayağı attılar.

Edinilen bilgiye göre, olay Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı isteğinde bulundu. Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı. Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı. Yaklaşık 5-6 kişi müşteriyi restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 'İstek şarkı' kavgasında müşterinin kafasında sandalye kırdılar - Son Dakika

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