İstek şarkı kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili davada, 2 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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İstek şarkı kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili davada, 2 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi

05.07.2023 16:17

İstek şarkı kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili davada, 2 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi.

Ankara'daki bir mekanda istek şarkı üzerine çıkan kavgada öldürülen müzisyen Onur Şener'in karar duruşması Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz 'kasten öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Semih S., tutuksuz sanıklar Jale E. ve Gözde G. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

SİYASİ İSİMLER DURUŞMAYA KATILDI

Duruşmayı, Onur Şener'in ve sanıkların yakınlarıyla birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da izledi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Onur Şener; geçen yıl 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk gözaltına alındı.

Son Dakika: İstek şarkı yüzünden öldürülen Onur Şener cinayetinde 2 sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

NE OLDU?

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti.

Son Dakika: İstek şarkı yüzünden öldürülen Onur Şener cinayetinde 2 sanığa 25 yıl hapis cezası verildi
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Onur Şener, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstek şarkı kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili davada, 2 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstek şarkı kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili davada, 2 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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