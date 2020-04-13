Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah - Son Dakika
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Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
18 dakika önce
Son dakika: İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu, sessizliğini bozarak, "Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesine ilişkin gelen tepkilerin ardından İçişleri BakanıSüleyman Soylu dün istifa kararı almıştı. Ancak Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Görevine yeniden dönen Soylu, suskunluğunu bozarak konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
"MİLLETİMİZİN VE CUMHURBAŞKAKANIMIZIN TUTUMU BENİ MAHCUP ETMİŞTİR"
Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah.." ifadelerini kullandı.
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13.04.2020 12:37:02. #1.13#
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