İstiklal saldırısının faili Suriye'de öldürüldü - Son Dakika

İstiklal saldırısının faili Suriye'de öldürüldü

Son Güncelleme: 04.10.2023 15:06

Geçen yıl İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü bombalı saldırının planlayıcılarından olan PKK'lı terörist Nabo Kele Hayri Suriye'de öldürüldü.

MİT, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde kadın bir teröristin bıraktığı bomba patlamış ve 6 kişi yaşamını yitirmişti. Hain saldırıda 81 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır aynı gece saklandığı evde yakalanmıştı. Bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurt dışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist, ifadesinde Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

İstiklal Caddesi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal saldırısının faili Suriye'de öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal saldırısının faili Suriye'de öldürüldü - Son Dakika
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