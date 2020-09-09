Son dakika... İstiklal Caddesi'nde restoran bacasındaki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde bulunan restoranın bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde İstiklal Caddesinde bulunan bir restoranın bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bulunan bir restoranın bacası bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Bacanın üstünden yoğun dumanların çıktığını gören çalışanlar ve müşteriler sokağa çıkarken, kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bacadaki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - İSTANBUL