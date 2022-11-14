Bakan Soylu yakalandığını duyurmuştu! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin ilk görüntüleri...

Demirtaş'tan Taksim'deki patlamayla ilgili çok konuşulacak paylaşım

Her birinin hikayesi yürek parçalıyor! Patlamada ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu

İşte o hain! İstiklal'e bombayı bırakıp kalabalığın içinden böyle uzaklaşmış

Dün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bu sabah açıldı.

SABAHA KARŞI YAKALANDI

Gece yarısı kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bombayı bırakan teröristin yakalandığını duyurdu. Saldırının talimatının Kobani'den geldiğini söyleyen Soylu, teröristin ise Afrin'den ülkemize giriş yaptığını belirtti. Şahsın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

YAKALANDIKTAN SONRAKİ İLK GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan yakalanan terörist, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kameralara yansıdı. Kadın teröristin polis ekiplerince yaka paça yakalanarak gözaltına alındığı ve sağlık kontrolüne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Emniyet ekipleri ise İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.