Bakan Soylu yakalandığını duyurmuştu! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin ilk görüntüleri... - Son Dakika
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Bakan Soylu yakalandığını duyurmuştu! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin ilk görüntüleri...

14.11.2022 10:11

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği patlama sonrası bombayı bırakan kadın terörist adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Teröristin polis ekiplerince yaka paça yakalanarak gözaltına alındığı ve sağlık kontrolüne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Dün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bu sabah açıldı.

SABAHA KARŞI YAKALANDI

Gece yarısı kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bombayı bırakan teröristin yakalandığını duyurdu. Saldırının talimatının Kobani'den geldiğini söyleyen Soylu, teröristin ise Afrin'den ülkemize giriş yaptığını belirtti. Şahsın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

Son dakika! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin yakalandıktan sonraki ilk görüntüleri ortaya çıktı

YAKALANDIKTAN SONRAKİ İLK GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan yakalanan terörist, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kameralara yansıdı. Kadın teröristin polis ekiplerince yaka paça yakalanarak gözaltına alındığı ve sağlık kontrolüne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin yakalandıktan sonraki ilk görüntüleri ortaya çıktı

Emniyet ekipleri ise İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin yakalandıktan sonraki ilk görüntüleri ortaya çıktı
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Son Dakika Güncel Bakan Soylu yakalandığını duyurmuştu! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin ilk görüntüleri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu yakalandığını duyurmuştu! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin ilk görüntüleri... - Son Dakika
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