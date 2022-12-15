MİT'ten Irak ve Suriye'de nokta operasyon! Teröristler Osman Mutlu ve Songül Tarıncı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten Irak ve Suriye'de nokta operasyon! Teröristler Osman Mutlu ve Songül Tarıncı etkisiz hale getirildi

15.12.2022 10:44

Son dakika! İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'ye yönelik nokta operasyonları devam ediyor. MİT, PKK terör örgütü mensubu Osman Mutlu ve Songül Tarıncı'yı iki ülkedeki nokta atışlarıyla etkisiz hale getirdi.

MİT, güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize eden PKK'lı terörist Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/ YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.

10 AYDA 23 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Sadece 2022 yılının ilk 10 ayında PKK/KCK – YPG terör örgütlerinin 23 üst düzey yöneticisi MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Nokta operasyonlar sayesinde terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurulurken, çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme geçmesi engellendi, örgütün hareket kabiliyeti kısıtlandı. Son yıllardaki operasyonlarla bölücü örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar düzenledi. PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist etkisiz hale getirildi.

İŞTE O LİSTE: 73 TERÖRİSTE ÇİZİK ATILDI

İşte MİT'in 2019 yılından buyana Suriye ve Irak'ta PKK/KCK-YPG'nin üst düzey yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirdiği 73 teröristin tam listesi:

PKK/KCK Irak sorumlusu Helmet kod adlı Diyar Garip Muhammed 2019 Kandil.

PKK/KCK Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed 2021 Gare

PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul 2020 Asos.

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Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten Irak ve Suriye'de nokta operasyon! Teröristler Osman Mutlu ve Songül Tarıncı etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'ten Irak ve Suriye'de nokta operasyon! Teröristler Osman Mutlu ve Songül Tarıncı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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