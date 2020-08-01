Son Dakika: İstiklal Caddesi tıklım tıklım - Son Dakika

Son Dakika: İstiklal Caddesi tıklım tıklım

Son dakika gelişmesine göre KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Son Dakika: İstiklal Caddesi tıklım tıklım, System.String[]

KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vatandaşlar nedeniyle caddede adım atacak yer kalmadı.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar havanın serinlemesiyle birlikte cadde ve parklara akın etti. Bayramın ikinci gününde vakit geçirmek için vatandaşlar Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde yoğunluğa sebep oldu. Kalabalık nedeniyle caddede adım atacak yer kalmadı. Bazı vatandaşların maske taktığının görüldüğü caddede vatandaşların çoğunluğu maske takmadı.


İstiklal Caddesi, Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 09:26

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstiklal Caddesi tıklım tıklım - Son Dakika
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