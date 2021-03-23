Son dakika: İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci oldu ödülü Şehit Ailelerine bağışladı - Son Dakika

Son dakika: İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci oldu ödülü Şehit Ailelerine bağışladı
23.03.2021 10:51
Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de, İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında birinci olan 4. Sınıf öğrencisi Elif Baktır, aldığı ödülü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne bağışladı.
Kayseri'de, İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında birinci olan 4. Sınıf öğrencisi Elif Baktır, aldığı ödülü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne bağışladı.
Özel Tekden Koleji'nin düzenlediği İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Elif Baktır, dikkat çeken performansı ile birinci oldu. Baktır, birincilik ödülünü aldıktan sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Burada da İstiklal Marşı'nı okuyan Elif Baktır, aldığı ödülü Dernek Başkanı Ali Yavuz'a teslim etti. - KAYSERİ
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