Son dakika! İstinaf Şule Çet davasında sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu - Son Dakika

Son dakika! İstinaf Şule Çet davasında sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Son dakika habere göre Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Son dakika! İstinaf Şule Çet davasında sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu, System.String[]

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu.


Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış, mahkeme 4 Aralık 2019'daki duruşmada sanıklar hakkındaki hükmünü açıklamıştı. Buna göre sanık Çağatay Aksu'ya "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından da 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Diğer sanık Berk Akand'ın ise bu suçlarda sanık Aksu'ya yardım ettiğinin tespit edildiğini bildiren mahkeme, Akand'a "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarına yardım etmekten 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.


Yerel mahkemenin kararı, sanık avukatları, Şule Çet'in yakınları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca istinafa taşındı. Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, davayla ilgili kararını verdi. İstinaf kararında, "Maktulenin zor durumda olduğunu bilen sanık Çağatay'ın iş bulma vaadiyle maktuleyi olay gecesi içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı, cinsel saldırıda bulunduğu, maktulenin bu durumu kabullenmemesi üzerine yüksek düzeyde alkollü olan sanığın şikayet edileceğini, zor durumda kalacağını düşünerek işlediği cinsel saldırı suçunun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla maktuleyi darp ettiği, boğazını sıktığı, bu aşamada öldürdüğü veya bilincini kaybederek kendinden geçmesi nedeniyle öldüğünü düşündüğü maktuleyi işlediği cinsel saldırı suçunun delillerini ortadan kaldırmak ve intihar ettiği görüntüsü vererek bu durumu gizlemek amacıyla plazanın 20. katından aşağı atmak suretiyle öldürdüğü anlaşılan sanığın nitelikli cinsel sadırı, cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasına; sanık Çağatay ile TCK'nın 37. maddesi kapsamında iştirak halinde yüklenen suçları işlediği hususunda kesin delil bulunmayan sanık Berk Akand'ın aşamalarda sanık Çağatay ve maktule Şule ile aynı ortamda bulunduğu sabit olup, sanık Çağatay'ın bu eylemleri sırasında onun yanında yer almak, kendisine engel olmamak ve manevi yardımda bulunmak suretiyle sanık Çağatay'ın işlediği nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten öldürme suçlarına yardım eden sıfatıyla katıldığı kabul edilerek cezalandırılmasına ilişkin ilk derece mahkemesi kabulünde ve uygulamasında isabetsizlik görülmemiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Şule Çet, Ankara, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İstinaf Şule Çet davasında sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu - Son Dakika
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