Son Dakika | İsveç'in gönderdiği askeri malzeme Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | İsveç'in gönderdiği askeri malzeme Ukrayna'ya ulaştı

07.03.2022 00:14
Son Dakika | İsveç'in gönderdiği askeri malzeme Ukrayna'ya ulaştı

Son dakika gündem haberi... İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya gönderdikleri askeri malzemenin yerlerine ulaştığını söyledi.

İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya gönderdikleri askeri malzemenin yerlerine ulaştığını söyledi.

Ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Byden, Ukrayna'ya daha önce göndereceklerini açıkladıkları 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıdanın yerine ulaştığını belirtti.

İsveç Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, malzemenin nasıl gittiği yönünde güvenlik nedeniyle fazla bilgi verilemeyeceği bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna yaptıkları 50 milyon dolar para yardımının da yerine ulaştığını duyurdu.

YORUMLAR
500
Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna'ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi' Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna'ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi' Rusya, Ukrayna'da 2 bin 119 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı Rusya, Ukrayna'da 2 bin 119 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Genelkurmay Başkanı, Ukrayna, Silah, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İsveç'in gönderdiği askeri malzeme Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu
23:24 TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz
22:59 Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
22:56 Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi
22:37 Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 00:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | İsveç'in gönderdiği askeri malzeme Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement