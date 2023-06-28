Son dakika! İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına AK Parti'den tepki: Lanetliyoruz

Daha önce de Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç'te, skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bugün bir provokatör bir cami önünde polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandalı lanetlediklerini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz…" ifadelerini kullandı.

JAMBON KOYUP YAKTI

İsveç'te saat 14.30'da bir kişi caminin önünde üzerine jambon koyduğu Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Yaklaşık 200 kişi bu skandal olayı izlerken kalabalıktan bir şahıs, "Kur'an senin elinde değil, kalbimizde" diye bağırdı. Provokatöre taş atmaya çalışan bir kişiye ise polis müdahale etti.

"İNSANLIK SUÇUDUR"

Skandala tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz…" dedi.