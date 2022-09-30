İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı - Son Dakika
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İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı

30.09.2022 14:39

NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya, teröre destek verdikleri ve ambargo uyguladıkları gerekçesiyle Türkiye'den veto yemişti. İki ülke temsilcileri ile uzlaşma görüşmeleri devam ederken İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali üzerine paniğe kapılan Baltık ülkeleri NATO'ya üye olmak için çalışmalara başladı. Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları ise Türkiye'nin vetosuna takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki ülkenin de teröre destek verdiğini söylemiş ve NATO ittifakına dahil olmalarını kabul edemeyeceklerini duyurmuştu.

ERDOĞAN "GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA SÜRECİ DONDURURUZ" DEMİŞTİ

Erdoğan, "Buralar terör yuvaları. NATO Madrid zirvesinde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci için getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üyelerle paylaştık. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili şartlarımız için gerekli adım atılmazsa süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir." demişti.

MUTABAKAT İMZALANMIŞTI

Bu adım sonrasında üç ülkenin heyetleri üçlü mutabakat imzalamış; İsveç ve Finlandiya liderleri Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek için söz vermişti. Bu sözler arasında teröristlerin iadesi ve ambargoların kaldırılması vardı.

İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı

AMBARGOYU KALDIRDILAR

Bugün Türkiye'nin şart koştuğu konulardan biri olan ambargolar ile ilgili İsveç'ten yeni bir hamle geldi. İki ülke temsilcileri ile uzlaşma görüşmeleri sürerken İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu. Böylelikle İsveç, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatına izin verdi. ISP'nin açıklamasında, Türkiye'ye yeniden ihracata izin verme kararının İsveç'in Türkiye'nin de üye olduğu NATO'ya başvuru yapmasından dolayı alındığı belirtildi. Açıklamada, askeri silah ve teçhizatın yanı sıra elektronik ve teknoloji alanlarındaki ürünler için de bu kararın geçerli olduğu vurgulandı.

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı.

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SON DAKİKA: İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı - Son Dakika
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