Son dakika haberi! İşveren tarafından dolandırılan Türk işçiler, Kazakistan'da mahsur kaldı - Son Dakika

Çalışmaya geldikleri Kazakistan'da işverenleri tarafından dolandırılan Türk işçiler, Kazakistanlı polislerin pasaportlarına el koyması sonucu ülkede mahsur kaldı. Türkiye'ye ailelerinin yanına dönmek isteyen mağdur işçiler, seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yılın başında bir inşaat şirketi ile tek taraflı sözleşme imzalayarak, Şubat ayında Kazakistan'a çalışmaya gelen 18 Türk vatandaşı, işverenleri tarafından dolandırıldı. İddialara göre, işveren vize alma ve aylık bin dolar maaş gibi çeşitli vaatlerde bulunduğu imalat ve demir işçilerini Çimkent şehrinde 2 ay boyunca çalıştırdıktan sonra Kazakistanlı ortakları ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından işçilerin maaşlarını ödeyemeyeceğini söyledi. İşçilere 3 ay içinde yalnızca bin 700 dolar ödeyen işveren, geçtiğimiz Mayıs ayında işi bırakmalarından 2 gün sonra işçilere yemek götürmeyi de bıraktı. Daha sonra işçilerin vize sürelerinin bittiğini Kazakistan polisine haber veren işveren, Türkiye'ye geri döndü. İşçiler ise pasaportlarına Kazakistan polisi tarafından el konulduğu için ülkede mahsur kaldı.

İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla Türkiye'ye geri dönerken 2'si de Almatı kentine çalışmaya gitti. 13 işçi ise paraları olmadığı için pasaportlarını geri alamadı. Yaklaşık 3 aydır kredilerini ödeyemeyen ve ailelerine para gönderemeyen işçiler, kendilerine vaat edilen maaşların ödenmesini ve biletlerinin karşılanmasını talep ediyor. İşçiler, Türkiye'ye ailelerinin yanına dönmek istiyor.

(Svetlana Kuzhakulova/İHA)