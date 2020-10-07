Son dakika: İsviçre'de son 24 saatte 1077 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1077 vaka kaydedildi.

Ülkede haftalardır yükselişte olan Kovid-19 vaka sayısında, salgının zirve yaptığı nisan başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 122 test yapıldı, 1077 vaka tespit edildi ve 2 kişi de hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 7,1 olarak belirlendi.

Ülkede, salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 57 bin 709 oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1788 kişi, Lihtenştayn'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 82 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 439 bin 599 test yapıldığı açıklandı.