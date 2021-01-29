Son dakika! İtalya, BAE ve Suudi Arabistan'a silah satış lisansını iptal etti - Son Dakika

Son dakika! İtalya, BAE ve Suudi Arabistan'a silah satış lisansını iptal etti

29.01.2021 16:55
Son dakika! İtalya, BAE ve Suudi Arabistan'a silah satış lisansını iptal etti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İtalya, Yemen'deki savaşta yer almaları sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a silah ihracatını tamamen iptal etti.

İtalya, Yemen'deki savaşta yer almaları sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a silah ihracatını tamamen iptal etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetin, bugünden itibaren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve uçaktan atılan bomba ihracatına yönelik devam eden lisansları iptal ettiğini duyuruyorum." ifadesini kullandı.

İnsan haklarına saygının kendileri için bağlayıcı olduğunu belirten Di Maio, bunun, İtalya'dan gönderilen açık bir barış mesajı ve doğru yönde atılmış bir adım olduğunu kaydetti.

İtalyan Barış ve Silahsızlanma Ağı, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Çocukları Koruyun (Save the Children) başta olmak üzere silahsızlanmayı teşvik eden pek çok sivil toplum kuruluşu, İtalya'daki şubeleri aracılığıyla hükümetin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Sözleşmelerden biri eski Başbakan Renzi döneminden

İtalyan basınındaki haberlerde de iptal edilen sözleşmelerden birinin, 2016'da eski Başbakan Matteo Renzi döneminde yapılan ve değeri 411 milyon avro olan "MK" serisi havadan atılan 20 bin bombaya ilişkin sözleşme olduğu ifade edildi.

İtalyan hükümetinin kararıyla, bu sözleşme kapsamındaki 12 bin 700'den fazla bombanın tedarikinin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan söz konusu iptal edilen lisanlardan birinin Renzi döneminden olması ve bu iptalin, Renzi'nin hafta başında Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ev sahibi olduğu bir konferansa katılmasının denk gelmesi, İtalyan basınının dikkatini çekti.

Renzi'nin aynı zamanda ülkede dörtlü koalisyonu bozarak, hükümet krizi çıkartmış olması sebebiyle İtalyan basını, silah ihracatı iptalini de Matteo Renzi'nin Suudi Arabistan ziyareti üstünden gördü.

La Repubblica gazetesi, İtalyan hükümetinin BAE ve Suudi Arabistan'a silah satışını tamamen durduran kararını, "Renzi, Riyad'dan dönerken İtalya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatını durduruyor" ifadeleriyle okuyucularına aktardı.

İtalya'da Temsilciler Meclisi, Temmuz 2019'da iki Körfez ülkesine yönelik silah ihracatının durdurulması kararı almış, Aralık 2020'de de bunun uzatılması yönünde bir başka karar almıştı.

Suudi Arabistan, İtalya, Yemen, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İtalya, BAE ve Suudi Arabistan'a silah satış lisansını iptal etti - Son Dakika


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