Son Dakika | İtalya Başbakanı Conte, koalisyon hükümetinin devam etmesini umuyor - Son Dakika

Son Dakika | İtalya Başbakanı Conte, koalisyon hükümetinin devam etmesini umuyor

13.01.2021 20:35
Son Dakika | İtalya Başbakanı Conte, koalisyon hükümetinin devam etmesini umuyor, System.String[]

Son dakika haberi... İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koalisyon küçük ortağı Italia Viva (Iv) partisine mensup bakanların hükümetten ayrılmamasını ve koalisyonun devam etmesini umduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koalisyon küçük ortağı Italia Viva (Iv) partisine mensup bakanların hükümetten ayrılmamasını ve koalisyonun devam etmesini umduğunu söyledi.

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin, Avrupa Birliğinden (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı kriz için alınan kurtarma fonunun kullanımına yönelik Başbakan Conte'ye yönelik sert eleştirileri ve hükümetten çekilme tehdidi sonrası dün zirve yapan krizde tansiyon bugün de yüksek seyrediyor.

Siyasi kriz atmosferindeki İtalya'da, Başbakan Conte, bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Conte, "Cumhurbaşkanını, kurtarma fonu, koalisyonun durumu ve sonraki adımlar hakkında bilgilendirdim. Ben her zaman hükümetin, tüm koalisyon ortaklarının desteğiyle ilerleyebileceğini söyledim. Koalisyonu güçlendirmek için son ana kadar çalışacağım. Vatandaşların çıkarı her şeyden önce gelir." dedi.

Conte, gazetecilerin hükümetteki krizi ve Iv partisi mensubu bakanların hükümeti bırakıp bırakmamasına ilişkin sorulara ise "Umuyorum ki bu noktaya gelinmez. Bir yasama paktı üzerinde çalışıyorum ve yapıcı bir ruha ihtiyacımız var. Hükümet, sağlam bir çoğunluğa sahip olmalı. Italia Viva, problemlerin yerine yapıcı bir tonun bende her zaman karşılık bulduğunu biliyor. Bir masanın etrafında buluşulabileceğine inanıyorum." yanıtını verdi.

İtalyan basınına cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yansıyan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan'a, pandeminin yol açtığı endişe verici durum söz konusuyken hükümetteki belirsizlik durumunun bir an önce bitmesi umudunu dile getirdi.

Koalisyonun diğer büyük ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve Demokratik Parti (PD) cephesinden ise krizin yatışmasına gerektiği yönünde ılımlı mesajlar geliyor.

Krizde gözler, koalisyonun küçük ortaklarından Iv lideri Matteo Renzi'nin bu akşam yapacağı açıklamaya çevrildi.

Kabinede 2 bakanı bulunan Renzi'nin partisi IV'nin özellikle parlamentonun üst kanadı Senato'daki 18 senatörü, Conte liderliğindeki M5S, PD, Özgürler ve Eşitler (LeU) ve Iv'nin oluşturduğu koalisyonun parlamentodaki çoğunluğu açısından kilit önem taşıyor.

Sergio Mattarella, Koalisyon, Başbakan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İtalya Başbakanı Conte, koalisyon hükümetinin devam etmesini umuyor - Son Dakika


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