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Son dakika: İtalya Başbakanı Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna krizini telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika: İtalya Başbakanı Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna krizini telefonda görüştü

01.02.2022 16:00
Son dakika: İtalya Başbakanı Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna krizini telefonda görüştü

Son dakika haberler: İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna krizi bağlamındaki son gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Draghi'nin krizin ağırlaşmasıyla ortaya çıkacak ciddi sonuçların ışığında, gerilimi düşürmek için çalışmanın önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Ayrıca, iki liderin, söz konusu krize sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm için çalışmanın yanı sıra güven ikliminin inşa edilmesine yönelik ortak taahhüt üzerinde mutabık oldukları kaydedildi.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Mario Draghi, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İtalya Başbakanı Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna krizini telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İtalya Başbakanı Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna krizini telefonda görüştü - Son Dakika
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