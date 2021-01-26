Son dakika: İtalya'da Covid-19'a bağlı 541 ölüm - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 541 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 86 bin 422'ye ulaştı.

İtalya'da Covid-19'a bağlı can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 240 bin 102 testte 10 bin 593 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 485 bin 956'ya yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 541 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 86 bin 422'ye yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 19 bin 256 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 482 bin 417'ye düştüğünü açıkladı. İtalya'da yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hasta sayısı ise 49 kişi azalarak, 2 bin 372'ye geriledi.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)