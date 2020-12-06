Son dakika! İtalya'da insan kaçakçısı şebekeye baskın: 19 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! İtalya'da insan kaçakçısı şebekeye baskın: 19 gözaltı
06.12.2020 13:46
Son dakika haberine göre İtalya'da polisin insan kaçakçılığı yapan şebekeye düzenlediği operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
İtalya'da polisin insan kaçakçılığı yapan şebekeye düzenlediği operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
İtalya polisi, düzenlediği baskında insan kaçakçılığı yapan 19 kişiyi gözaltına aldı. İtalya polisinden yapılan açıklamada, şebekenin Afganistan, İran, Irak ve Pakistan'dan göçmenlerin kaçak yollarla Avrupa ülkelerine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Şebekenin ayrıca göçmenlere konut ve iş sözleşmeleri gibi sahte belgeler hazırlandığı da ortaya çıktı. Göçmenlerin şebekeye Avrupa'ya götürülmeleri karşılığında ortalama 6 bin euro para ödedikleri belirtildi. - ROMA
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