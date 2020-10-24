Son Dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 644 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 644 yeni vaka tespit edildi

24.10.2020 19:09
Son Dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 644 yeni vaka tespit edildi, System.String[]

Son dakika haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 644 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 644 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 19 bin 644 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başından bu yana günlük vaka sayısı yeni zirvesine ulaştı.

Salgının başladığı şubattan beri virüs bulaşan kişi sayısı 504 bin 509'a yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 203 bin 182'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1128'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 151 artarak 37 bin 210'a ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 309 artarak 264 bin 117'ye yükseldi.

Önlemlerin sıkılaştırılması gündemde

Ülkede mart-nisan döneminde olduğu gibi topyekun karantinaya gidilmesine ekonomiyi koruma gerekçesiyle karşı olduğu bilinen Başbakan Giuseppe Conte'nin, hızla yükselen yeni vaka sayısı ve Napoli'de sokağa çıkma yasağına yönelik protestodaki olayların ardından strateji değiştirebileceği ifade edildi.

Başbakan Conte, yaptığı konuşmada, "Eğer sağlığımızı korumazsak ekonomimizi de koruyamayız." dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulunu yeni önlemleri görüşmek üzere toplantıya çağırdığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, spor salonu ve kapalı yüzme havuzlarının tamamen kapatılabileceği, restoran ve barlara yönelik daha kısıtlayıcı tedbirler alınabileceği ifade edildi.

La Repubblica gazetesi de manşetinden verdiği haberinde, Conte'nin strateji değişikliğine giderek İtalya genelinde okul ve iş haricinde dışarı çıkmayı sınırlandıracak önlemler üstünde çalıştığını belirtti.

Corriere della Sera gazetesi de bölge yönetimlerinin, merkezi hükümete daha sert önlemler alınması konusunda baskı yaptığını, tüm İtalya'da sokağa çıkma yasağının gelebileceğini yazdı.

Koronavirüs, Başbakan, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 644 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

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