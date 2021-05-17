İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 140 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 118 bin 924 testte 3 bin 455 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 aylık sürede toplam vaka sayısı 4 milyon 162 bin 576'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 322 bin 891'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1754'e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 140 artarak 124 bin 296'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 9 bin 305 artışla 3 milyon 715 bin 389'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 27 milyon 604 bin 159 oldu. Aşılananların 8 milyon 714 bin 403'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.