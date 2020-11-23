Son dakika... İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 795'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 630 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 795'e, toplam can kaybı ise 50 bin 453'e ulaştı. Ülkede toplamda 584 bin 493 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 796 bin 849 da aktif vaka olduğu bildirildi.