Son dakika... İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika... İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 yeni koronavirüs vakası

23.11.2020 19:47
Son dakika... İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Son dakika haberi: İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 795'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 630 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 795'e, toplam can kaybı ise 50 bin 453'e ulaştı. Ülkede toplamda 584 bin 493 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 796 bin 849 da aktif vaka olduğu bildirildi.


Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... İtalya'da son 24 saatte 22 bin 930 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya


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