Son dakika! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 680 ölüm
16.12.2020 19:05
Son dakika dünya haberine göre İtalya'da son 24 saatte 17 bin 572 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 680 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 17 bin 572 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 680 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 888 bin 144'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 17 bin 572 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 680 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 888 bin 144'e, toplam can kaybı ise 66 bin 537'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 175 bin 901 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 645 bin 706 da aktif vaka olduğu bildirildi.
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