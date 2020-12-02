Son dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm - Son Dakika

Son dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm

02.12.2020 19:34
Son dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm, System.String[]

Son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 20 bin 709 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 684 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 20 bin 709 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 684 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 20 bin 709 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 684 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a, toplam can kaybı ise 57 bin 45'e ulaştı. Ülkede toplamda 823 bin 335 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 761 bin 230 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm - Son Dakika Dünya


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