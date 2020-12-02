Son dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 20 bin 709 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 684 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 20 bin 709 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 684 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a, toplam can kaybı ise 57 bin 45'e ulaştı. Ülkede toplamda 823 bin 335 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 761 bin 230 de aktif vaka olduğu bildirildi.