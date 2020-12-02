Son dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm
02.12.2020 19:34
Son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 20 bin 709 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 684 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 20 bin 709 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 684 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 20 bin 709 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 684 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a, toplam can kaybı ise 57 bin 45'e ulaştı. Ülkede toplamda 823 bin 335 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 761 bin 230 de aktif vaka olduğu bildirildi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı