Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 846 ölüm
15.12.2020 19:15
Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 14 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 846 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 14 bin 844 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 846 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 870 bin 576'ya yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 14 bin 844 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 846 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 870 bin 576'ya, toplam can kaybı ise 65 bin 857'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 137 bin 416 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 667 bin 303 de aktif vaka olduğu bildirildi.
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