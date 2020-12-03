Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 993 ölüm
03.12.2020 21:26
Son dakika dünya haberi: İtalya'da son 24 saatte 23 bin 225 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 993 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 225 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 993 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 829'a yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 225 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 993 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 829'a, toplam can kaybı ise 58 bin 38'e ulaştı. Ülkede toplamda 846 bin 809 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 759 bin 982 de aktif vaka olduğu bildirildi.
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