İtalya'da son 24 saatte 23 bin 225 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 993 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 829'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 225 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 993 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 829'a, toplam can kaybı ise 58 bin 38'e ulaştı. Ülkede toplamda 846 bin 809 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 759 bin 982 de aktif vaka olduğu bildirildi.