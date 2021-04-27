İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 373 artarak 119 bin 912 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 302 bin 734 testte 10 bin 404 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 981 bin 512'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 448 bin 149'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 748'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 373 artarak, 119 bin 912'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 688 artışla 3 milyon 413 bin 451'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 18 milyon 253 bin 774 oldu. Aşılananların 5 milyon 361 bin 116'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.