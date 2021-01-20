Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 524 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 524 kişi hayatını kaybetti

20.01.2021 20:19
Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 524 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 524 artarak 83 bin 681 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 524 artarak 83 bin 681 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 571 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 414 bin 166'ya çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 523 bin 553'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 524 artarak 83 bin 681'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 25 bin 15 artarak 1 milyon 806 bin 932'ye ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 237 bin 328 oldu.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 524 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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