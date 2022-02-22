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Son dakika: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki gösterdi

22.02.2022 00:33
Son dakika: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki gösterdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanması gerektiğini ve bunun diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel olduğunu belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanması gerektiğini ve bunun diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel olduğunu belirtti.

Di Maio, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Rus makamlarının, sözde ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetlerini tanıma kararı, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanmalı ve diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel teşkil etmektedir. İtalya, Ukrayna'nın uluslararası düzeyde tanınan sınırları içinde toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede tek taraflı atılan adımların, istikrar ve güvenlik koşullarının sağlanmasını engellediğini kaydeden Di Maio, tüm tarafları uygun formatta müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Di Maio, Rusya'ya verilecek yanıtı koordine etmek üzere İtalya'nın, Avrupa Birliği ve NATO'daki ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da aktardı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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