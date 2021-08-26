Afganistan'dan NATO güçlerinin çekilmeye başlamasından sonra ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, 31 Ağustos'a kadar tahliyelerin tamamlanmasını beklediğini açıklamıştı. Taliban ayrıca, Afganistanlıların ülkeden ayrılmasına izin vermeyeceğini de belirtmişti.
Reuters'ın haberine göre; Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkan İtalyan uçağına ateş açıldı. Afgan sivilleri taşıyan uçağa kalkıştan dakikalar sonra ateş açıldı.
İtalya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, olayı doğrularken uçağın hasar görmediğini de sözlerine ekledi.
Uçakta seyahat eden bir İtalyan gazeteci, uçakta yaklaşık 100 Afgan sivilin olduğunu söyledi.
Son Dakika › Dünya › Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var - Son Dakika Dünya