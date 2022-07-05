İtalya'yı fırtına vurdu: 1 ölüAğaç yoldan geçen aracın üzerine devrildi - Son Dakika
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İtalya'yı fırtına vurdu: 1 ölüAğaç yoldan geçen aracın üzerine devrildi

05.07.2022 18:10

- İtalya'yı fırtına vurdu: 1 ölü Ağaç yoldan geçen aracın üzerine devrildi İtalya'nın kuzeyinde etkili olan fırtınada 1 kişi hayatını kaybederken, fırtınanın etkisi ile yoldan geçen aracın üzerine ağaç devrildi.

- İtalya'yı fırtına vurdu: 1 ölü

Ağaç yoldan geçen aracın üzerine devrildi

LOMBARDY - İtalya'nın kuzeyinde etkili olan fırtınada 1 kişi hayatını kaybederken, fırtınanın etkisi ile yoldan geçen aracın üzerine ağaç devrildi.

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Lombardiya ve Emilia Romagna bölgelerinde etkili olan fırtına can ve mal kaybına neden oldu. Emilia Romagna bölgesinde yer alan Piacenza'da fırtınanın etkisi ile yıkılan ahır duvarının altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, Fiorenzuola Hastanesi'nin ise çatısının uçması sonucu hastalar tahliye edildi. Lombardiya bölgesinde yer alan Cremona kentinde devrilen ağaçlar nedeniyle birçok yol trafiğe kapanırken, bazı ağaçlar seyir halindeki araçların üzerine devrildi.

Fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ve birkaç gün süreceği aktarıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'yı fırtına vurdu: 1 ölüAğaç yoldan geçen aracın üzerine devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'yı fırtına vurdu: 1 ölüAğaç yoldan geçen aracın üzerine devrildi - Son Dakika
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