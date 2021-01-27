Son dakika! İtalyanlar, aşıyı Kovid-19 salgınından tek çıkış yolu olarak görüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bugüne kadar en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da halk, virüse karşı geliştirilen aşıları, salgından çıkmak için umut olarak görüyor.

Avrupa genelinde olduğu gibi aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da AA muhabiri, başkent Roma'da Kovid-19 aşısı ve tedarikte yaşanan gecikmelere ilişkin halkın nabzını tuttu.

Soyadını vermek istemeyen 35 yaşındaki Stefano, Kovid-19 aşısının salgını durdurabileceğini söyledi.

İşi sebebiyle Kanada'ya taşınma arifesinde olduğunu dile getiren Stefano, "Ben bu aşıyı yaptıracağım kesinlikle. Sıra bana ne zaman gelecek bilmiyorum. İtalya'da mı yoksa Kanada'da mı yaptıracağım bilmiyorum. Muhtemelen ekim sonunu bulur. Yaşa bağlı. Benim yaşımdakiler için uygun görülen aşı zamanı bu." diye konuştu.

Stefano, aşı tedarikindeki gecikmeyi lojistik bir problem olarak gördüğünü ve zaman tanımak gerektiğini söyledi.

Vatandaşlardan Silvia da aşının salgını durdurup durduramayacağı sorusuna, "Evet, kesinlikle aşı durdurabilir." yanıtını verdi.

Kendisinin de aşıdan yana olduğunu ifade eden Silvia, "Aşı yaptırmak için sabırsızlanıyorum. Sıramı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Aşı tedarikindeki gecikmelere ilişkin ne düşündüğü sorulan Silvia, "Evet, öyle görünüyor ama biz vatandaş olarak ne yapabiliriz ki? Bekliyoruz o kadar. Yazın yaptırmayı ümit ediyorum." dedi.

27 yaşındaki Alessandro da "Umarım bu aşı salgını durdurabilir. Çünkü hepimiz bunu bekliyoruz. Hepimiz yeniden başlamayı ve normal hayatımıza dönmeyi düşünüyoruz. İyi şeyler umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı için sırasını beklediğini kaydeden Alessandro, "Eylül ya da ekimden önce bana sıra gelmez. Sabırla bana sıra gelmesini bekliyorum. Gelince kesinlikle aşı yaptıracağım bunun tek çıkış yolu olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Alessandro aşı tedarikindeki gecikmelere ilişkin de "Aşılamada hızlanılması ve halkımızın tamamını korumak için bu aşıyı üreten firmalara baskı yapılması gerektiğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Paola da aşı yaptırmaktan yana olduğunu belirterek, "Pfizer'daki gecikmeyi duydum ama herkes temin edileceğine eminim. Benim için de mümkün olduğunda yaptıracağım. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

Aşının salgını durdurmada çözüm olup olmayacağı sorusuna Paola, "Durdurmaya bir katkı sağlayacağı kesin." yanıtını verdi.

İtalya'ya 6 yıl önce Venezuela'dan gelen ve bir kafede çalışan Fiorella Reyes de salgının işlerini çok etkilediğini belirterek, "Salgınla mücadeleyi zorlu görüyorum. Aşının da küresel boyutta nasıl gideceği bilinmiyor. Diğer yandan bu salgın tüm işleri de zorluyor. Hiç turist yok. Kazancımız çok çok az ve düşüyor. Ben kendi işim için endişeleniyorum. Ne kadar direnebileceğimizi bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 geçirdiğini dile getiren Reyes, şunları söyledi:

"Ben aşı yaptırmaktan yanayım. Yaptıracağım da ama büyükanne ve büyükbabama yaptırma konusunda tereddütlerim var. Nasıl bir etki yapacak bilmiyoruz. Bir de sanırım Pfizer idi hatırlamıyorum alerjik bünyelerde sıkıntı olabiliyor diye duydum. Belki bu yıl sonunda olur ama kesinlikle aşı yaptıracağım."

İtalya ve İspanya'da doktorluk yapan Angela Palumbo da "Ben de tabii ki aşıdan yanayım. Aşı, kesinlikle bu salgın krizini önlemeye yönelik şu anda tek çözüm." dedi.

Aşıya ilişkin en önemli sorunun, tüm nüfusu korumaya yetecek kadar aşının en kısa sürede geliştirilmesi gerekliliği olduğunu dile getiren Palumbo, "Aşıların tedarikindeki gecikmeyi normal olarak da düşünebiliriz. Şöyle ki onlar çok sayıda aşı üretti ama daha çok aşıya ihtiyaç var. Tüm nüfusu en kısa sürede aşılayabilmek için kolektif bir çaba gerekiyor." yorumunu yaptı.

Bir doktor olarak kendisinin de aşı için bekleme sırasında olduğunu ifade eden Palumbo, "20 Ocak için randevum vardı ancak randevum aşı yokluğundan ertelendi. Muhtemelen aşı tedarikindeki bu son gecikmelerden böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınında ilk yerleşik vakanın 21 Şubat 2020'de kaydedildiği İtalya'da o tarihten bugüne kadar 86 bin 422 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 485 bin 956 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.