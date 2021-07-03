Son dakika... İtalyanlar, milli takımlarının EURO 2020'de yarı finale yükselmesini coşkuyla kutladı

Müsabakanın ikinci yarısında iki takımın karşılıklı pozisyonları taraftarlar arasında heyecan yaratırken, maçın bitiş düdüğüyle Popolo Meydanı'ndaki coşku doruk noktasına ulaştı.

İlk yarı bitmeden Belçika'nın Lukaku ile 45+2. dakikada skoru 2-1'e getirmesi, İtalyanların 2. gol sevincinin çok sürmemesine yol açtı.

İtalyan taraftarlar, 31. dakikada Barella ve 44. dakikada Insigne'nin attığı gollerle büyük sevinç yaşadı.

Başkent Roma 'nın önemli meydanlarından Popolo'da kurulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, Belçika-İtalya maçını dev ekrandan takip etti.

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