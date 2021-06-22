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Düzce Belediyesi İki Arsayı İhaleye Çıkardı - Son Dakika

Düzce Belediyesi İki Arsayı İhaleye Çıkardı

22.06.2021 17:46
Düzce Belediyesi İki Arsayı İhaleye Çıkardı, System.String[]

DÜZCE BELEDİYESİ İKİ ARSAYI İHALEYE ÇIKARDI Düzce Belediyesi, mülkiyetindeki Azmimilli ve Arapçiftliği Mahallelerinde konumlanan 2 adet arsasını ihale yoluyla satışa çıkardı.

DÜZCE BELEDİYESİ İKİ ARSAYI İHALEYE ÇIKARDI Düzce Belediyesi, mülkiyetindeki Azmimilli ve Arapçiftliği Mahallelerinde konumlanan 2 adet arsasını ihale yoluyla satışa çıkardı. Açık Teklif Usulü Arttırmayla gerçekleştirilecek ihale 6 Temmuz 2021 Salı günü gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Düzce Belediye Başkanlığı'na ait olan ve Azmimilli Mahallesinde bulunan İtfaiye Binası arsası ile Arapçiftliği Mahallesinde bulunan arsa ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Açık Teklif Usulü Arttırmayla yapılacak satış ihalesi 6 Temmuz 2021 Salı günü düzenlenecek. Taşınmazların muhammen bedeli ise 4 milyon 828 bin 814, 50 TL olarak açıklandı.

Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, encümen huzurunda yapılacak olan ilk ihale saat 15. 00'da Arapçiftliği Mahallesinde 139 ada 8 parselde bulunan arsaya yönelik yapılacak. Tahmini bedeli 416 bin 454, 50 TL olan arsanın geçici teminat bedeli ise 12 bin 493, 64 TL olarak belirlendi.

Saat 15. 30'da yine aynı yerde gerçekleşecek olan mevcut itfaiye binasının bulunduğu Azmimilli Mahallesi 220 Ada 1 Parsel konumlu arsa ihalesinde tahmini bedel 4 milyon 412 bin 360 TL, geçici teminat bedeli ise 132 bin 370, 80 TL olarak belirlendi.

Açık Teklif Usulü Arttırmayla gerçekleştirilecek olan ihalelere yönelik Düzce Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Meskenlerde Katma Değer Vergisi %1 alınacaktır. Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca (KDV'den istisna) muaf olan gayrimenkuller listede belirtilmiş olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

HİSSE

M2

CİNSİ

TAHMİN EDİLEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI

İHALE SAATİ

1

ARAPÇİFTLİĞİ

139

8

TAM

757. 19

ARSA

416, 454. 50TL

12, 493. 64 TL

15. 00

2

AZMİMİLLİ

220

1

TAM

2206. 18

ARSA

4, 412, 360. 00TL

132, 370. 80 TL

15. 30

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

Kanuni ikametgah belgesi (Şirketlerde aranmaz)

İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini "Alındı Belgesi" karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü' ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve temin edebilirler. İlan olunur. "

Düzce Belediyesi İki Arsayı İhaleye Çıkardı
Düzce Belediyesi İki Arsayı İhaleye Çıkardı

İhlas Haber Ajansı, Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi Düzce Belediyesi İki Arsayı İhaleye Çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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