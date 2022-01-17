ERZİNCAN'da sokak köpeklerinden korkup çıktığı çatıdan uzun süre inemeyen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Barbaros Mahallesi, 465 Sokak'taki bir binada meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçan bir kedi, binanın çatısına çıktı. Uzun süredir çatıda olduğu anlaşılan kedinin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, gece karanlığında çatıya çıkarak kediyi kurtardı. Kontrolü yapılan kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.