İtfaiye ekipleri Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla şehir merkezini gezdi - Son Dakika

İtfaiye ekipleri Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla şehir merkezini gezdi

Sirenler çalan itfaiye ekipleri Azerbaycan'a destek verdi

ADIYAMAN - Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Türk ve Azerbaycan bayraklarını yapıştırdıkları itfaiye araçlarıyla sirenler çalarak şehri turladı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında araçlara Türk ve Azerbaycan bayrakları asarak şehir merkezinde dolaştı. Siren sesleriyle şehir merkezini gezen itfaiye ekipleri, Azerbaycan'a da destek verdi. Atatürk Caddesi, Gölbaşı Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde turlayan itfaiye ekipleri hem Azerbaycan'a destek verdi hem de İtfaiye Haftasını kutlamış oldu. Ekipler daha sonra yeniden itfaiye müdürlüğüne döndü.