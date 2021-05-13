Bursa'da ağacın tepesindeki yuvasından beton zemine düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yara almayan yavru kuş, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına geri konuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Nilüfer'in Üçevler Mahallesi'nde bir ağacın tepesinden yavru kuş düştüğü ihbarını aldı. Bölgeye gelen ekipler, şans eseri yaralanmayan yavru kuşu, 30 metrelik merdivenle yuvasına geri koydu. İtfaiye ekiplerinin bu hareketi vatandaşlar tarafından takdir topladı. - BURSA