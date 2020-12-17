Son dakika... İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı - Son Dakika

Son dakika... İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı
17.12.2020 16:24
Son dakika haberleri... Sivas Belediyesi itfaiye erleri soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kendileri yer aldıkları kliple dikkat çektiler.
Sivas Belediyesi itfaiye erleri soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kendileri yer aldıkları kliple dikkat çektiler.
Türkiye'de kış aylarında yaşanan soba ve doğalgaz zehirlenmeleri birçok vatandaşın ölümüne neden oluyor. Sivas Belediyesi, İtfaiye müdürlüğü ekipleri de hazırladıkları kliple soba ve doğalgaz zehirlenmelerine dikkat çektiler. Klipte, itfaiye müdürlüğünde görevli itfaiye erleri vatandaşlara soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Sivas Belediyesi tarafından sosyal medyada paylaşılan klip vatandaşlarla paylaşıldı. - SİVAS
Son Dakika Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek