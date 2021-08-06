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Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü

06.08.2021 15:27

Son dakika haberlerine göre İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü " Beni merak etmeyin, halkımız için burarayız" 8 gündür bölgede soğutma çalışması yapan Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü, telefonla ailesiyle görüşmesi duygusal anlar yaşattı Bir arazöz şoförü ise kısa...

İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü

" Beni merak etmeyin, halkımız için burarayız"

8 gündür bölgede soğutma çalışması yapan Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü, telefonla ailesiyle görüşmesi duygusal anlar yaşattı

Bir arazöz şoförü ise kısa süreliğine aracından inip ailesiyle telefon görüşmesi yaptıktan sonra görev yerine devam etti

Alevlerle mücadele etmekten aileleriyle telefonla görüşmeye bile fırsat sulamadılar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek için bin 800 kilometrelik Siirt'ten gelen, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, bin 200 rakımda ailesiyle yaptığı görüntülü telefon görüşmesi duygulandırdı. Bir başka orman arazözü şoförü, telefonun çektiği bölgede ailesiyle kısa bir görüşme yapıp, görev bölgesine devam etti.

Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangını söndürmek için Türkiye'nin 81 ilinden gelen itfaiye ve orman işçileri alevleri söndürmek için seferber oldu. Bunlardan biriside 1800 kilometrelik mesafeden gelen Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri. 8 gündür bölgede soğutma çalışmaları yapan ekipler geceli gündüzlü görev yapıyor. Yangının devam ettiği Kızıldağ Mahallesi 1200 rakımlı Alınç mevkine çıkan ekipler, burada yanan alanlarda soğutma çalışması yaptı. Su takviyesi beklerken itfaiye müdürü Misbah Yılmaz, kilometrelerce uzaklıktaki ailesiyle kısa bir görüşme yaptı.

"Beni merak etmeyin"

Kızına duygularını anlatan Yılmaz, " Halkımızın için buradayız. Yangını söndürmeden ayrılamayız. Ben sizi 10 gündür görmedim, çok özledim. Bize çok iyi bakıyorlar. İşimiz bitmediği sürece gelmeyiz. Beni merak etmeyin"diye konuştu.

"Aklımız sende kalıyor"

Yılmaz'ın kızı Ferda Yılmaz ise, "Baba aklımız sende kalıyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah sizleri de korusun, dikkat et kendine. Seni çok seviyoruz baba çok özledik" dedi.

"Bin 800 kilometrelik yol"

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü 55 yaşındaki Misbah Yılmaz, Antalya'ya yangının ikinci günü 14 personel, 6 araç bir iş makinesiyle bin 800 kilometrelik yoldan geldiklerini söyledi.

"8 gündür bölgedeyiz"

8 gündür bölgede olduklarını ve kısa süre önce Siirt'teki eşi Nadide, kızı Ferda ve torunu Miraç Efe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, " Bin 800 kilometrelik yoldan geldik. Bir haftadır bölgede çalışıyoruz. Ailemle az önce hasret gidererek duygusal anlar yaşadım. Onlar duygulandı ben duygulandı. Ailemi uzun süredir görmedim. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun emirleri doğrultunda orayı bitmeyin kesinlikle gelmeyin talimatıyla buradayız. Halkımızın can güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Halkımız merak etmesin, yangın sönmediği sürece Siirt Belediyesi İtfaiyesi buradan gitmeyecek "dedi.

"Ekibine elleriyle su içirdi"

Suyun gelmesiyle yeniden görev yerlerin dönen ekip, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak ve nemli havada soğutma çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Canla başla çalışan ekiplerine Misbah Yılmaz, zaman zaman elleriyle su içirdiği görüldü.

"Arazözle kısa süreli aile molası"

Antalya Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman personeli ise Mustafa Duyan'da derin vadiler içinde çekmeyen telefonuyla, uygun bir noktaya ulaştığında ailesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Ailesiyle bir süre görüşüp hasret gideren Duyan, daha sonra arazözüne binerek görev yerine hareket etti.

Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü
Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü

Siirt Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Siirt, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İtfaiye müdürü günler sonra yüzlerce kilometre uzaklıktaki ailesiyle görüntülü görüştü - Son Dakika


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