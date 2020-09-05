Iğdır Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyecilerin yangınlara müdahale eğitimi devam ediyor.
Iğdır Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyecilerin olası felaketlere karşı her daim hazır olması için eğitimler devam ediyor.
İtfaiye ekibine haftalık eğitimler kapsamında trafik kazalarında kesme-ayırma ile doğal gaz ve petrol yangınlarına sentetik köpük ile müdahale eğitimi verildi. Eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:02 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... İtfaiye personelinin eğitimi devam ediyor - Son Dakika